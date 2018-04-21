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    Момент крушения самолета в Хакасии сняли на видео. авиационные катастрофы и происшествия, Хакасия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМомент крушения самолета в Хакасии сняли на видео

    Момент крушения самолета в Хакасии сняли на видео

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    Момент крушения самолета в Хакасии сняли на видео

    Момент крушения самолета в Хакасии сняли на видео

    Момент крушения самолета в Хакасии сняли на видео
    • Фото: 19rus.info

      • В Сети появилась видеозапись с крушением частного легкомоторного самолета в Алтайском районе Хакасии.

      На кадрах, опубликованных ИА «Хакасия», видно, как самолет низко летит вдоль притока реки Абакан, а при попытке набрать высоту входит в штопор и падает в воду.

      Жертвами крушения стали пилот и его пассажир. Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Кайбалы.

      По данным источника ТАСС, погибшие — предприниматель, владелец самолета, и его товарищ. По предварительным данным, самолет использовался для перелетов за деньги.

      В Следственном комитете заявили, что пилот разбившегося самолета не подавал заявку на полет. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».

      В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте уточнили, что модель самолета — Kappa 77 KP 2U-Sova. Это чешский одномоторный летательный аппарат, разработанный компанией «Kappa 77», серийно выпускается с 1996 года. В его кабине может разместиться до двух человек.

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