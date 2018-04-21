В немецком театре зрителям предложили сыграть нацистов за 30 евро

Театральный режиссер предложил жителям немецкого города Констанц надеть повязки со свастикой в обмен на бесплатные билеты на свой спектакль.

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В тихом городке Констанц на юге Германии грандиозный скандал: впервые за последние 73 года здесь отмечают день рождения Гитлера. Виновник скандала — режиссер Сердар Сомунку, решивший поставить на сцене местного театра спектакль «Майн кампф». Всем, чьи чувства были задеты, он предлагает бесплатный билет. Чтобы получить его, нужно поучаствовать в небольшом театральном флешмобе и на время спектакля надеть повязку со свастикой. Тем же, кто откажется от провокационной скидки и заплатит за вход, режиссер обещает сувенир — наклейку в виде звезды Давида.



Билет на спектакль стоит 30 евро. За эти деньги в Германии можно хорошо поужинать, купить бутылку вина, съездить в другой город на электричке. Сам Сомунку открыто смеется над городской общественностью на пресс-конференции, которую театр собрал будто бы для того, чтобы извиниться.



Сердар Сомунку, режиссер спектакля: «Мы с самого начала говорили, что не хотим показывать зрителям на расстоянии, как там все происходило когда-то давно, в прошлом веке. Мы хотим им показать, что это происходит конкретно здесь и сейчас».



Что же сейчас происходит? Режиссер турецкого происхождения сталкивает лбами потомков евреев и арийцев, причем последних выставляет любителями халявы. Власти же в это не вмешиваются. Бургомистр Андреас Ознер напоминает о праве на свободу слова и самовыражения и заявляет, что запретить спектакль он не в силах.



Aндреас Ознер, бургомистр Констанца: «До тех пор, пока это будет происходить в закрытом помещении театра в форме инсценировки — тогда это будет являться частью спектакля и не будет запрещено. Если на зрителях, когда они будут выходить из театра, будет какой-либо запрещенный символ или еще какой-то реквизит, должны будут сдать обратно, что им выдали в театре».



Выходит, что в здании театра ты можешь быть фашистом, и никто тебя не осудит. Впрочем, проверять это на себе Ознер не советует. Сам он намерен игнорировать спектакль. В ратуше опасаются недовольства среди жителей Констанца. Перед самим спектаклем гости с интересом переглядываются: кто же прошел бесплатно? Кажется, под прицелом камер со всего мира никто так и не решился нацепить на рукав ради бесплатного билета повязку со свастикой.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Татьяны Сидоровой.