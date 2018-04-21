Готовы пинать ногами: снявшего кино про футбол Козловского затравили хейтеры

Людей, которые готовы по любому поводу изливать тонны ненависти и видят в этом смысл своей жизни, называют хейтеры. Их жертвой может стать буквально каждый, но предпочитают они изводить людей известных. Тех, на чьей славе можно так сказать хайпануть (то есть пропиариться).

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На днях именно такой мишенью для ненависти в соцсетях неожиданно стал еще вчера любимец публики актер Данила Козловский. Слухи — один невероятней другого — росли как снежный ком. Поговаривали даже, что эти самые хейтеры настолько затравили звезду, что Козловский всерьез засобирался эмигрировать.



Что вообще происходит? Именно в этом разбиралась корреспондент НТВ Алла Давыдова.



Московский кинофестиваль. Кто не хлопает — трясет бриллиантами. Глубокие декольте и оголенные плечи не выдают прохладной апрельской погоды. Здесь не только те, кто придает весу светскому событию, но и те, кто набирает его своим присутствием: на известном человеке можно сделать и свою известность. Ну, то есть хайпануть.



Ирина Безрукова, актриса театра и кино: «Раньше мы называли это словом эпатаж, теперь словом хайп».



Одна из интриг вечера — появится ли на красной дорожке один из главных ньюсмейкеров российского кино последних недель Данила Козловский. Интернет-тролли обвинили его в хайпе на скандале, чтобы увеличить кассы своего режиссерского дебюта.



Данил Козловский, заслуженный артист России: «Вот об этом кино. О том, как разрозненный город, как люди, которые живут сами по себе, объединяются во имя простой игры в футбол».



В фильме «Тренер» много актеров, которым и играть не нужно. Например, спортивный комментатор.



Нобель Арустамян, спортивный комментатор: «Здесь история в том, что герой ДК не забивает пенальти в решающем матче, и все: в один момент он изгой для всей страны. Потому что он лишил страну чемпионата мира».



Или футболист Евгений Савин, который отлично понимает Козловского, ведь за каждый не забитый пенальти его линчевали в Интернете.



Так что же случилось? Отмотаем пленку на неделю назад. Все началось со злобных комментариев под трейлером к фильму «Тренер». А судьи кто? Их странички в Интернете о них говорят ярче, чем любые слова. Российский писатель и переводчик, известный как блогер «старший оперуполномоченный Гоблин», вчитался в каждое слово.



Дмитрий Пучков, публицист, переводчик, блогер: «1800 комментариев. Снимите лучше, как человек на зарплату в 15 тысяч живет — о, экшен будет. Вступает психология масс: один приложил, и мы побежали все плевать и пинать ногами».



Главное правило: хочешь заработать на чужом успехе, обязательно поругай. Такой отзыв обязательно передадут из уст в уста по wi-fi.



Дмитрий Пучков: «Вот эта бессмысленная беготня долларовых миллионеров, которые вяло пинают мячик, она их раздражает».



Не выдержав, Козловский только раззадорил блогеров. В интервью журналисту спортивного интернет-издания на вопрос, откуда столько негатива, обронил неосторожную колкую фразу.



Александр Головин, спортивный журналист: «Он сказал: „Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня“. Такого количества ненависти не ожидал. Я показывал ролик в Европе, Челси, Лондоне. Штатах, там все округляли глаза: это кто сделал?! А в России, ***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадости, что порой теряешься. Думаешь: „Ну, что у вас за жизнь такая ***, что в вас столько злобы!“ И главная, все такие смелые».



В Общественной палате призывают подбирать выражения.



Денис Кирис, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия: «Почему все россияне? Причем здесь все россияне? Обращайтесь к тем, кто это сказал — группа товарищей. Чем ты популярнее, как актер, тем ты в тысячекратном размере несешь ответственность за то, что ты говоришь».



Опытный юзер Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политики, уверяет, что такой информационной политикой Козловский заработал дизлайк, то есть антипатию обычных людей.



Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике: «Не надо считать, что только в России люди ничего не видя и ничего не зная, выносят суждения. В США насколько резко оценивают вещи, о которых не имеют ни малейшего понятия в социальных сетях…»



Алексей Учитель, кинорежиссер, народный артист РФ: «Я все это проходил и тоже я уезжал из России».



Режиссер Алексей Учитель о том, что такое интернет-буллинг знает не понаслышке. Он действительно испытал его в полном объеме.



Алексей Учитель: «Я с ним согласен, это на самом деле хамство, потому что сначала посмотрите, а потом мы с вами встретимся или вы мне напишите».



Но уже никто не сомневается: фильм «Тренер» ждет успех. Легендарная немецкая актриса Настасья Кински говорит, что «еще не видела фильм, но мы увидим его». Японец Кэри-Хироюки Тагава, который решил хайпануть на собственной криптовалюте, подтверждает, что раньше не слышал о Козловском, но уже «в нетерпении увидеть» картину. Таксист из фильмов Люка Бессона — француз Сами Насери — объясняет: просто сейчас в кино время хайповать на фильмах, основанных на реальных событиях. Подробнее — в репортаже НТВ.