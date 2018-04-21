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    В Москве из-за шторма пострадали 12 человек

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    • Фото: horoshevo_mnevniki / vk.com
    В Москве <nobr>из-за</nobr> шторма пострадали 12 человек

    В Москве из-за шторма пострадали 12 человек

    В Москве <nobr>из-за</nobr> шторма пострадали 12 человек
  • Фото: horoshevo_mnevniki / vk.com

    • Число пострадавших из-за непогоды в столице увеличилось.

    По последним данным, ранения и травмы получили 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Ранее сообщалось о троих пострадавших из-за падения дерева на Сумской улице. Среди них был трехмесячный ребенок.

    Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошли сильные дожди, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах города сверкали молнии и гремел гром.


    Напомним, об усилении ветра москвичей предупредило МЧС. А Сергей Собянин подчеркнул, что погода «реально опасна», и отметил, что экстренные службы приведены в полную готовность. В городе — «оранжевый уровень» погодной опасности.

    Из-за непогоды для посетителей решили закрыть ВДНХ и парк Горького. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.

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