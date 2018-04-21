В Москве из-за шторма пострадали 12 человек

Число пострадавших
из-за непогоды в столице увеличилось.
По последним данным, ранения и травмы получили 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось о троих пострадавших из-за падения дерева на Сумской улице. Среди них был трехмесячный ребенок.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошли сильные дожди, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах города сверкали молнии и гремел гром.
Напомним, об усилении ветра москвичей предупредило МЧС. А Сергей Собянин подчеркнул, что погода «реально опасна», и отметил, что экстренные службы приведены в полную готовность. В городе — «оранжевый уровень» погодной опасности.
Из-за непогоды для посетителей решили закрыть ВДНХ и парк Горького. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось о троих пострадавших из-за падения дерева на Сумской улице. Среди них был трехмесячный ребенок.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошли сильные дожди, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах города сверкали молнии и гремел гром.
Москва, проспект Вернадского@#гроза #ураган pic.twitter.com/hwwE4TijA1— Kirill Snezhko (@argrento) 21 апреля 2018 г.
Напомним, об усилении ветра москвичей предупредило МЧС. А Сергей Собянин подчеркнул, что погода «реально опасна», и отметил, что экстренные службы приведены в полную готовность. В городе — «оранжевый уровень» погодной опасности.
Из-за непогоды для посетителей решили закрыть ВДНХ и парк Горького. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
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