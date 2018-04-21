Трамп против Меркель: стоит ли ждать новых санкций против России

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что новых санкций против России пока не будет. Хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью. Чего Трамп хочет добиться в этой санкционной войне и почему вдруг решил сдать назад?
Президент США Дональд Трамп выражает недовольство ОПЕК, которая якобы завышает цены на нефть. Кроме того, американский лидер не принимает нечестной, на его взгляд, просадки курса рубля, при том, что падение курса вызвано американскими санкциями.
Андрей Корнеев, эксперт Института США и Канады, уверен, что основные задачи США на ближайшее время — вытеснить опасного конкурента — Россию — из всех международных нефтегазовых проектов и максимально расчистить американский внутренний рынок для своего бизнеса.
Андрей Цыденов, директор подмосковного завода алюминиевых сплавов, уже ощутил, как цена на алюминий за две недели выросла сразу на 500 долларов за тонну. На его взгляд, это только первый этап санкционной войны.
Андрей Цыденов, директор завода алюминиевых сплавов: «Думаю, что будет вторая волна, когда появятся запреты второго порядка, то есть не прямое потребление алюминия „РусАла“, а когда уже потребители этого алюминия уже начнут под действиями этих санкций отказывать в продукции своим потребителям».
Дело не только в алюминии. В середине этой недели появился инсайд, что министр финансов Германии и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель при первой возможности будут просить Вашингтон освободить немецкие компании от участия в новых санкциях. Корреспондент НТВ Николай Дубинин отправился на Ялтинский форум, чтобы выяснить, так ли это.
В Крым на этой неделе приехали бизнесмены и политики из 70 стран. Представители немецкого бизнеса не спешат давать интервью. Законотворцы из Берлина объясняют все просто.
Гуннар Линдеманн, депутат регионального парламента Берлина: «Бизнесмены сказали нам, что они не хотят появляться в СМИ. Но они тихо просят нас: пожалуйста, сделайте что-нибудь против санкций, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией».
Подробности — в программе «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
Андрей Корнеев, эксперт Института США и Канады, уверен, что основные задачи США на ближайшее время — вытеснить опасного конкурента — Россию — из всех международных нефтегазовых проектов и максимально расчистить американский внутренний рынок для своего бизнеса.
Андрей Цыденов, директор подмосковного завода алюминиевых сплавов, уже ощутил, как цена на алюминий за две недели выросла сразу на 500 долларов за тонну. На его взгляд, это только первый этап санкционной войны.
Андрей Цыденов, директор завода алюминиевых сплавов: «Думаю, что будет вторая волна, когда появятся запреты второго порядка, то есть не прямое потребление алюминия „РусАла“, а когда уже потребители этого алюминия уже начнут под действиями этих санкций отказывать в продукции своим потребителям».
Дело не только в алюминии. В середине этой недели появился инсайд, что министр финансов Германии и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель при первой возможности будут просить Вашингтон освободить немецкие компании от участия в новых санкциях. Корреспондент НТВ Николай Дубинин отправился на Ялтинский форум, чтобы выяснить, так ли это.
В Крым на этой неделе приехали бизнесмены и политики из 70 стран. Представители немецкого бизнеса не спешат давать интервью. Законотворцы из Берлина объясняют все просто.
Гуннар Линдеманн, депутат регионального парламента Берлина: «Бизнесмены сказали нам, что они не хотят появляться в СМИ. Но они тихо просят нас: пожалуйста, сделайте что-нибудь против санкций, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией».
Подробности — в программе «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
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