Шипулин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что страдал от мононуклеоза в прошлом сезоне.
Говоря о причинах неудачного сезона, Шипулин сообщил, что еще после летнего чемпионата России почувствовал недомогание. А позднее врачи выяснили, что он болеет мононуклеозом.
Антон Шипулин: «После соревнований я почувствовал недомогание. Не понимал, что со мной происходит. Долго лечился, даже стал принимать сильные антибиотики. Ничего не помогало. С тренером решили сдать углубленные анализы. Когда пришел результат, я с огромными глазами побежал к наставнику, потому что там все было красным выделено. Норма вирусов была превышена не в два, а в сто раз. Мы начали звонить докторам. Оказалось, что это мононуклеоз. В итоге я переболел за этот год раза четыре».
Также спортсмен в эфире «Матч ТВ» заявил, что решил сделать паузу в тренировках из-за состояния здоровья. При этом Шипулин подчеркнул, что будет принимать решение о продолжении карьеры осенью.
Антон Шипулин: «Скажу так, мое текущее состояние здоровья не позволяет мне заниматься. У меня есть определенные проблемы. Мы готовились четыре года к Играм на максимуме и на износ. Предполагалось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь все усложнилось».
Напомним, по итогам завершившегося сезона Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. Однако принять участие в Играх в Пхёнчхане россиянин не смог, так как не получил приглашение от Международного олимпийского комитета.
Антон Шипулин: «После соревнований я почувствовал недомогание. Не понимал, что со мной происходит. Долго лечился, даже стал принимать сильные антибиотики. Ничего не помогало. С тренером решили сдать углубленные анализы. Когда пришел результат, я с огромными глазами побежал к наставнику, потому что там все было красным выделено. Норма вирусов была превышена не в два, а в сто раз. Мы начали звонить докторам. Оказалось, что это мононуклеоз. В итоге я переболел за этот год раза четыре».
Также спортсмен в эфире «Матч ТВ» заявил, что решил сделать паузу в тренировках из-за состояния здоровья. При этом Шипулин подчеркнул, что будет принимать решение о продолжении карьеры осенью.
Антон Шипулин: «Скажу так, мое текущее состояние здоровья не позволяет мне заниматься. У меня есть определенные проблемы. Мы готовились четыре года к Играм на максимуме и на износ. Предполагалось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь все усложнилось».
Напомним, по итогам завершившегося сезона Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. Однако принять участие в Играх в Пхёнчхане россиянин не смог, так как не получил приглашение от Международного олимпийского комитета.
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