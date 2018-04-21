Игрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram

Кому и почему мессенджер Telegram показался настолько опасным, что с ним решили решительно и беспощадно бороться
прямо-таки ленинскими методами?
Что такое Telegram, молодым рассказывать не надо, а пенсионеры не понимают, зачем он нужен.
Корреспондент: «Нина Ивановна, вот, смотрите, есть секретный чат, можно с кем-нибудь вам посекретничать».
Нина Холодилина, пенсионерка: «Зачем мне с кем-то секретничать? Мне этого не надо».
Но ведь Telegram — это же не только программа для общения — там еще есть масса полезной информации.
Корреспондент: «Про лекарства можно читать».
Нина Холодилина: «Ой, да лекарства можно и так набрать. Вот в аптеку пошли и все».
От деревни Кострово до центра столицы всего 70 километров, но почему-то кажется, что эта телега сюда так и не доползет. Зато в Москве точно понимают, в чем прелесть Telegram.
Сергей Доренко, журналист: «А он хороший, он симпотный, у него дико приятный интерфейс и клевые стикеры. Я могу отправить вам стикер вот такой, это я сам все наделал».
Кому как не острому на язык Сергею Доренко знать толк в мессенджерах. На его смартфоне их 19. И Telegram — среди самых ходовых.
Сергей Доренко: «Он не требует хорошего Интернета. Если ты покидаешь Москву и выезжаешь за МКАД, Интернет не бесспорный. Telegram тем не менее работает».
В некоторых торговых сетях эта программа внезапно заменила рекламные буклеты и скидочные карты.
Марина Пурим, управляющая по внешним и внутренним коммуникациям сети магазинов продуктов питания: «Когда человек приходит в магазин, он нажимает кнопку „Я в магазине“. Вот сразу он видит скидки на сегодняшний день именно для него подобранные».
Все-таки в крупных городах у Telegram хватает пользователей. Много кого привлекает заявленная разработчиками гарантия анонимности.
Никита Могутин, основатель интернет-проекта Mash: «На этой волне в него пришли чиновники, кто-то еще, простые люди: вдруг кто-то мои голые фоточки посмотрит, которые я пересылаю парню».
Одно из интернет-СМИ, которые растут в Telegram быстрее, чем цены на смартфоны, — канал Mash. Более 300 тысяч читателей, причем десятая их часть подписалась на этой неделе — казалось бы, проблемной для мессенджера.
Никита Могутин: «У человека возникло ощущение, что это вот-вот может закончиться, поэтому интересно мне это, не интересно — надо успеть скачать, поставить, подписаться, пока это не запретили».
Но ведь Telegram сейчас под запретом. Однако эта блокировка чем-то напоминает перекрытие улиц: чтобы не мучиться с каждым переулком, по которому запретное может проскочить к пользователям, Роскомнадзор блокирует целые кварталы и даже районы. Так в Интернете возникают пробки, из-за которых уже пострадали многие законопослушные сервисы. А Telegram все равно не упирается в стену, потому что во всемирной Сети путей обхода на порядки больше, чем в мегаполисе.
Поклонники Telegram сравнивают его создателя с Нео, который сражается с вездесущим агентом Смитом. Но на самом деле Павлу Дурову сейчас принадлежат оба этих лица. Сюжет эпопеи не так прост: он не только про свободу, но еще и про могущественную программу, неподконтрольную Матрице.
Telegram оказался по вкусу не только безобидным хипстерам, но и террористам. Год назад в петербургском метро погибли 15 человек, не считая смертника. По данным спецслужб, для координации действий террористы использовали Telegram. 22 мая 2017 года — «Манчестер-Арена», 22 жертвы. 19 декабря 2016-го — рождественский базар в Берлине, 11 смертей. 13 ноября 2015-го — атака на Париж и его пригороды, 130 убитых. Во всех случаях исполнителей вербовали через Telegram и пользовались им при планировании.
Разработчики уверяют: программа написана так, что расшифровать переписку невозможно. Впрочем, то, что Telegram отказывается сотрудничать с российскими спецслужбами, еще не значит, что он не сотрудничает со спецслужбами вообще. Так что те, кто видит в этом мессенджере лучшее хранилище для тайн, могут ошибаться.
Подробности — в репортаже Антона Чечулинского в программе «Центральное телевидение» на НТВ.
Корреспондент: «Нина Ивановна, вот, смотрите, есть секретный чат, можно с кем-нибудь вам посекретничать».
Нина Холодилина, пенсионерка: «Зачем мне с кем-то секретничать? Мне этого не надо».
Но ведь Telegram — это же не только программа для общения — там еще есть масса полезной информации.
Корреспондент: «Про лекарства можно читать».
Нина Холодилина: «Ой, да лекарства можно и так набрать. Вот в аптеку пошли и все».
От деревни Кострово до центра столицы всего 70 километров, но почему-то кажется, что эта телега сюда так и не доползет. Зато в Москве точно понимают, в чем прелесть Telegram.
Сергей Доренко, журналист: «А он хороший, он симпотный, у него дико приятный интерфейс и клевые стикеры. Я могу отправить вам стикер вот такой, это я сам все наделал».
Кому как не острому на язык Сергею Доренко знать толк в мессенджерах. На его смартфоне их 19. И Telegram — среди самых ходовых.
Сергей Доренко: «Он не требует хорошего Интернета. Если ты покидаешь Москву и выезжаешь за МКАД, Интернет не бесспорный. Telegram тем не менее работает».
В некоторых торговых сетях эта программа внезапно заменила рекламные буклеты и скидочные карты.
Марина Пурим, управляющая по внешним и внутренним коммуникациям сети магазинов продуктов питания: «Когда человек приходит в магазин, он нажимает кнопку „Я в магазине“. Вот сразу он видит скидки на сегодняшний день именно для него подобранные».
Все-таки в крупных городах у Telegram хватает пользователей. Много кого привлекает заявленная разработчиками гарантия анонимности.
Никита Могутин, основатель интернет-проекта Mash: «На этой волне в него пришли чиновники, кто-то еще, простые люди: вдруг кто-то мои голые фоточки посмотрит, которые я пересылаю парню».
Одно из интернет-СМИ, которые растут в Telegram быстрее, чем цены на смартфоны, — канал Mash. Более 300 тысяч читателей, причем десятая их часть подписалась на этой неделе — казалось бы, проблемной для мессенджера.
Никита Могутин: «У человека возникло ощущение, что это вот-вот может закончиться, поэтому интересно мне это, не интересно — надо успеть скачать, поставить, подписаться, пока это не запретили».
Но ведь Telegram сейчас под запретом. Однако эта блокировка чем-то напоминает перекрытие улиц: чтобы не мучиться с каждым переулком, по которому запретное может проскочить к пользователям, Роскомнадзор блокирует целые кварталы и даже районы. Так в Интернете возникают пробки, из-за которых уже пострадали многие законопослушные сервисы. А Telegram все равно не упирается в стену, потому что во всемирной Сети путей обхода на порядки больше, чем в мегаполисе.
Поклонники Telegram сравнивают его создателя с Нео, который сражается с вездесущим агентом Смитом. Но на самом деле Павлу Дурову сейчас принадлежат оба этих лица. Сюжет эпопеи не так прост: он не только про свободу, но еще и про могущественную программу, неподконтрольную Матрице.
Telegram оказался по вкусу не только безобидным хипстерам, но и террористам. Год назад в петербургском метро погибли 15 человек, не считая смертника. По данным спецслужб, для координации действий террористы использовали Telegram. 22 мая 2017 года — «Манчестер-Арена», 22 жертвы. 19 декабря 2016-го — рождественский базар в Берлине, 11 смертей. 13 ноября 2015-го — атака на Париж и его пригороды, 130 убитых. Во всех случаях исполнителей вербовали через Telegram и пользовались им при планировании.
Разработчики уверяют: программа написана так, что расшифровать переписку невозможно. Впрочем, то, что Telegram отказывается сотрудничать с российскими спецслужбами, еще не значит, что он не сотрудничает со спецслужбами вообще. Так что те, кто видит в этом мессенджере лучшее хранилище для тайн, могут ошибаться.
Подробности — в репортаже Антона Чечулинского в программе «Центральное телевидение» на НТВ.
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