Всемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы

В Чили Всемирный день марихуаны отметили ценители лечебного, как они считают, растения.

Облака дыма окутали одну из главных площадей Сантьяго. В этой стране марихуану разрешено использовать в терапевтических целях, но участники акции требуют полностью снять ограничения на продажу.



Целый ряд подобных мероприятий организовали и в Соединенных Штатах. В американском Сенате на следующей неделе должны представить законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне. Споры о том, разрешать ли марихуану, кипят во многих странах. В России это вещество под запретом.