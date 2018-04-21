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    Всемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы. США, Чили, марихуана, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВсемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы

    Всемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы

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    Всемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы

    Всемирный день марихуаны: дым окутал главную площадь чилийской столицы

      В Чили Всемирный день марихуаны отметили ценители лечебного, как они считают, растения.

      Облака дыма окутали одну из главных площадей Сантьяго. В этой стране марихуану разрешено использовать в терапевтических целях, но участники акции требуют полностью снять ограничения на продажу.

      Целый ряд подобных мероприятий организовали и в Соединенных Штатах. В американском Сенате на следующей неделе должны представить законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне. Споры о том, разрешать ли марихуану, кипят во многих странах. В России это вещество под запретом.

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