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    Несовершеннолетний водитель убил 24-летнюю велогонщицу на Кубани

    3 комментария
    • Фото: vk.com
    Несовершеннолетний водитель убил <nobr>24-летнюю</nobr> велогонщицу на Кубани

    Несовершеннолетний водитель убил 24-летнюю велогонщицу на Кубани

    Несовершеннолетний водитель убил <nobr>24-летнюю</nobr> велогонщицу на Кубани
  • Фото: vk.com

    • Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП с несовершеннолетним водителем.

    Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Спортсменка ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль под управлением 17-летнего водителя без прав.

    Врачи пытались спасти 24-летнюю гонщицу, однако она получила несовместимые с жизнью травмы.

    Соболезнования родным и близким Плужниковой уже выразили в Федерации велосипедного спорта России.

    Лидия Плужникова завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, спортсменка была чемпионкой России по велоспорту на треке.

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