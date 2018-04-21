Несовершеннолетний водитель убил 24-летнюю велогонщицу на Кубани

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП с несовершеннолетним водителем.
Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Спортсменка ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль под управлением 17-летнего водителя без прав.
Врачи пытались спасти 24-летнюю гонщицу, однако она получила несовместимые с жизнью травмы.
Соболезнования родным и близким Плужниковой уже выразили в Федерации велосипедного спорта России.
Лидия Плужникова завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, спортсменка была чемпионкой России по велоспорту на треке.
Врачи пытались спасти 24-летнюю гонщицу, однако она получила несовместимые с жизнью травмы.
Соболезнования родным и близким Плужниковой уже выразили в Федерации велосипедного спорта России.
Лидия Плужникова завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, спортсменка была чемпионкой России по велоспорту на треке.
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