МИД РФ: эксперты ОЗХО выехали в сирийскую Думу

В МИД РФ сообщили, что этим утром группа экспертов из Организации по запрещению химического оружия наконец выехала в сирийский город Дума к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля.
В МИД РФ заявили, что ожидают от инспекторов ОЗХО, сегодня выехавших в Думу, беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего и скорейшего представления объективного доклада. Комментарий официального представителя Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Обращает на себя внимание тот факт, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска на направление инспекторов. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР».
Захарова подчеркнула, что это будет первое за всю историю существования сирийского «химического досье» посещение инспекторами места якобы имевшего место быть химинцидента. «До сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей», — отметила представитель дипломатического ведомства.
Мария Захарова: «Вместе с тем не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной „тройкой“ постоянных членов Совета принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума».
Ранее в Госдепе США голословно заявили, что обладают некими доказательствами того, что Россия препятствует доступу экспертов ОЗХО в район, где, как утверждают, были использованы отравляющие вещества. «Если обладают (доказательствами), то пусть предъявят», — ответил на это заявление глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» причастности к этой «провокации» спецслужб Великобритании и, «возможно, старших союзников из Вашингтона».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Обращает на себя внимание тот факт, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска на направление инспекторов. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР».
Захарова подчеркнула, что это будет первое за всю историю существования сирийского «химического досье» посещение инспекторами места якобы имевшего место быть химинцидента. «До сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей», — отметила представитель дипломатического ведомства.
Мария Захарова: «Вместе с тем не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной „тройкой“ постоянных членов Совета принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума».
Ранее в Госдепе США голословно заявили, что обладают некими доказательствами того, что Россия препятствует доступу экспертов ОЗХО в район, где, как утверждают, были использованы отравляющие вещества. «Если обладают (доказательствами), то пусть предъявят», — ответил на это заявление глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» причастности к этой «провокации» спецслужб Великобритании и, «возможно, старших союзников из Вашингтона».
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