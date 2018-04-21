Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

Маша Распутина купается в роскоши: живет в особняке на Рублевке с зимним садом и теннистным кортом, ходит по мраморным ступеням, сидит на позолоченных стульях, ест из фарфоровой посуды. Но при этом не стыдится своего деревенского прошлого и брата, который сидел в тюрьме.
Брат Маши Распутиной Николай Агеев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Певица представила своего родственника зрителям НТВ и рассказала, как спасла ему жизнь. По словам певицы, ее брата осудили якобы за убийство ребенка его подруги. У девушки оказались влиятельные родители, в итоге «по звонку фактически сфабриковали это дело, и парня засадили».
Маша Распутина, певица: «Она его обвинила. Я всегда ему помогала, и потом, когда ему дали 10 лет строгого режима, я ездила в эту зону, просила, чтобы его перевели. Его там чуть не убили. Пришли какие-то человек 20–30 его убивать. Он фактически был при смерти, работало только сердце, в коме был несколько недель».
По словам певицы, начальник зоны посоветовал ей перевести брата в другое место — иначе его убьют.
Маша Распутина: «Помог мне перевести его Иосиф Давыдович Кобзон — я к нему обратилась… Иосиф Давыдович, как обещал, все сделал. На следующий день Николай был в другой зоне, уже не строгого режима».
Откровенный рассказ Маши Распутиной о своем прошлом и семейных трагедиях — в программе «Секрет на миллион».
Маша Распутина, певица: «Она его обвинила. Я всегда ему помогала, и потом, когда ему дали 10 лет строгого режима, я ездила в эту зону, просила, чтобы его перевели. Его там чуть не убили. Пришли какие-то человек 20–30 его убивать. Он фактически был при смерти, работало только сердце, в коме был несколько недель».
По словам певицы, начальник зоны посоветовал ей перевести брата в другое место — иначе его убьют.
Маша Распутина: «Помог мне перевести его Иосиф Давыдович Кобзон — я к нему обратилась… Иосиф Давыдович, как обещал, все сделал. На следующий день Николай был в другой зоне, уже не строгого режима».
Откровенный рассказ Маши Распутиной о своем прошлом и семейных трагедиях — в программе «Секрет на миллион».
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