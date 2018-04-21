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    Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне. знаменитости, музыка и музыканты, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

    Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

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    Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

    Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

    Маша Распутина рассказала, как спасла осужденного за убийство брата от смерти на зоне

      Маша Распутина купается в роскоши: живет в особняке на Рублевке с зимним садом и теннистным кортом, ходит по мраморным ступеням, сидит на позолоченных стульях, ест из фарфоровой посуды. Но при этом не стыдится своего деревенского прошлого и брата, который сидел в тюрьме.

      Брат Маши Распутиной Николай Агеев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Певица представила своего родственника зрителям НТВ и рассказала, как спасла ему жизнь. По словам певицы, ее брата осудили якобы за убийство ребенка его подруги. У девушки оказались влиятельные родители, в итоге «по звонку фактически сфабриковали это дело, и парня засадили».

      Маша Распутина, певица: «Она его обвинила. Я всегда ему помогала, и потом, когда ему дали 10 лет строгого режима, я ездила в эту зону, просила, чтобы его перевели. Его там чуть не убили. Пришли какие-то человек 20–30 его убивать. Он фактически был при смерти, работало только сердце, в коме был несколько недель».

      По словам певицы, начальник зоны посоветовал ей перевести брата в другое место — иначе его убьют.

      Маша Распутина: «Помог мне перевести его Иосиф Давыдович Кобзон — я к нему обратилась… Иосиф Давыдович, как обещал, все сделал. На следующий день Николай был в другой зоне, уже не строгого режима».

      Откровенный рассказ Маши Распутиной о своем прошлом и семейных трагедиях — в программе «Секрет на миллион».

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