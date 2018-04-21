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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова

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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зеновия Сверчкова

      После выступления 16-летней Зеновии Сверчковой из Краснодарского края Игорь Крутой посоветовал ей стать поющим дипломатом, потому что такой голос России наши партнеры точно услышат и переговоры будут проходить как по нотам.

      Зеновия Сверчкова вышла на сцену в сливовом вечернем платье и исполнила «Зеркала». Сергей Лазарев первым нажал на зеленую кнопку, его примеру последовала Юлианна Караулова. В самом конце композиции почти одновременно выступление оценили Виктор Дробыш и Игорь Крутой.

      Дробыш поблагодарил девушку за манеру исполнения, которая превратил композицию в настоящее произведение. Лазарев отметил проникновенную манеру Зеновии, Караулова призналась, что удивлена выбором песни, и похвалила юную артистку за мастерство.



      За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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