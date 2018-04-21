Британцы шлют российским дипломатам письма с извинениями за действия властей

Посольство России в Лондоне сообщило, что граждане Великобритании выражают российским дипломатам слова поддержки.
Несколько писем обычных граждан Великобритании посольство РФ публикует на своей странице в Twitter.
Российские дипломаты отмечают, что многие авторы писем не разделяют позицию Лондона по делу Скрипаля и считают все обвинения против России вымышленными. Ряд британцев выражают симпатию российскому правительству и лично президенту Владимиру Путину, называя политику премьер-министра Великобритании Терезы Мей безответственной.
Житель Великобритании: «От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны».
Житель Великобритании: «Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по делу Скрипаля. Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit».
Напомним, что власти Великобритании заявляют, что бывшего британского шпиона, служившего в ГРУ, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.
СМИ пишут, что полиция и разведка уже идентифицировали основных подозреваемых по этому делу. Якобы покушение организовала некая ударная группа, «контролируемая российским правительством». И «киллеры» уже якобы вернулись в Россию.
Где доподлинно находятся сейчас отравленные Скрипали и каково их состояние здоровья, не известно. Ранее посол России Александр Яковенко заявил, что Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан. Представители британских властей по-прежнему не отвечают на запросы и вопросы посольства РФ.
В посольстве РФ считают, что в Солсбери была осуществлена «неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
Российские дипломаты отмечают, что многие авторы писем не разделяют позицию Лондона по делу Скрипаля и считают все обвинения против России вымышленными. Ряд британцев выражают симпатию российскому правительству и лично президенту Владимиру Путину, называя политику премьер-министра Великобритании Терезы Мей безответственной.
Житель Великобритании: «От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны».
Житель Великобритании: «Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по делу Скрипаля. Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit».
Напомним, что власти Великобритании заявляют, что бывшего британского шпиона, служившего в ГРУ, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.
СМИ пишут, что полиция и разведка уже идентифицировали основных подозреваемых по этому делу. Якобы покушение организовала некая ударная группа, «контролируемая российским правительством». И «киллеры» уже якобы вернулись в Россию.
Где доподлинно находятся сейчас отравленные Скрипали и каково их состояние здоровья, не известно. Ранее посол России Александр Яковенко заявил, что Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан. Представители британских властей по-прежнему не отвечают на запросы и вопросы посольства РФ.
В посольстве РФ считают, что в Солсбери была осуществлена «неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
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