«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

Пятнадцатилетний Самед Новрузов из Баку в саоем прошлом выступлении признался в любви к столице Азербайджана и пообещал доказать, что бакинские парни испытывают нежные чувства не только к населенным пунктам.
Самед Новрузов исполнил композицию «Возлюбленная». Игорь Крутой быстро оценил выступление юноши, его примеру последовала Юлианна Караулова. Сергей Лазарев внимательно слушал и тоже нажал на кнопку, а когда артист опустился перед залом и судьями на колени, ему поставил оценку и Виктор Дробыш.
Самед признался, что у него проблемы с голосом, потому что он немного приболел. Дробыш отметил неуверенность, с которой юноша начал выступление. Лазарев заявил, что исполнение было очень эмоциональным. Крутой поинтересовался, о чем эта песня, и посоветовал поработать с педагогом.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
Самед признался, что у него проблемы с голосом, потому что он немного приболел. Дробыш отметил неуверенность, с которой юноша начал выступление. Лазарев заявил, что исполнение было очень эмоциональным. Крутой поинтересовался, о чем эта песня, и посоветовал поработать с педагогом.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
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