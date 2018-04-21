Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  
    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Самед Новрузов

      Пятнадцатилетний Самед Новрузов из Баку в саоем прошлом выступлении признался в любви к столице Азербайджана и пообещал доказать, что бакинские парни испытывают нежные чувства не только к населенным пунктам.

      Самед Новрузов исполнил композицию «Возлюбленная». Игорь Крутой быстро оценил выступление юноши, его примеру последовала Юлианна Караулова. Сергей Лазарев внимательно слушал и тоже нажал на кнопку, а когда артист опустился перед залом и судьями на колени, ему поставил оценку и Виктор Дробыш.

      Самед признался, что у него проблемы с голосом, потому что он немного приболел. Дробыш отметил неуверенность, с которой юноша начал выступление. Лазарев заявил, что исполнение было очень эмоциональным. Крутой поинтересовался, о чем эта песня, и посоветовал поработать с педагогом.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru