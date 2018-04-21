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    Полиция: 28-летний диджей Avicii умер своей смертью

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    Полиция: <nobr>28-летний</nobr> диджей Avicii умер своей смертью

    Полиция: 28-летний диджей Avicii умер своей смертью

    Полиция: <nobr>28-летний</nobr> диджей Avicii умер своей смертью
  • Фото: Associated Press © 2018, Amy Sussman

    • Полиция Омана не подозревает наличия преступления в связи со смертью известного шведского диджея Тима Берглинга, выступавшего под псевдонимом Avicii.

    Полиция Омана не нашла криминала в смерти 28-летнего диджея Avicii. Об этом представитель правоохранительных органов сообщил местному телеканалу СВТ, отказавшись при этом предать огласке заключение медиков.

    Представитель полиции: «Мы не подозреваем наличия преступления. У нас есть вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не расскажем о ней СМИ».

    смотретьШведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет
    Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет
    Тим Берглинг был найден мертвым в городе Маската накануне днем. СМИ выяснили, что Avicii в течение последних лет жизни страдал острого панкреатита, отчасти вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. Несколько лет назад у музыканта был удален желчный пузырь.

    По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Его годовой доход составлял около 20 млн долларов. Avicii работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою музыкальную карьеру он успел выпустить 4 полноформатных альбома.

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