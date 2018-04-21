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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова

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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анна Ушкова

      Если резюмировать все, что сказали судьи 12-летней Анне Ушкова из Санкт-Петербурга после ее прошлого выхода на сцену, то получится примерно следующее: ошибки были, но девочка подарила залу счастье с прискоками.

      Анна Ушкова задорно исполнила композицию «Ой, грибы, грибочки». Юлианна Караулова быстро оценила выступление девочки. Когда мелодия закончилась, на зеленую кнопку нажал Виктор Дробыш. Он признался, что с деревней у него многое связано, поэтому подобные песни должны быть если не идеально спеты, то очень искренне.

      Караулова назвала конкурсантку настоящей артисткой, Сергей Лазарев заявил, что девочка перестеснялась, и призвал не бояться сцены, а покорять ее. Игорь Крутой посоветовал Анне заняться сольфеджио и начать играть на музыкальном инструменте.



      За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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