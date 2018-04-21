«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Снежана Гордеенко

Десятилетнюю Снежану Гордеенко из Белоруссии после прошлого выступления судьи хотя и поддержали, но предупредили, что народный жанр очень сложный, конкурентов очень много, поэтому посоветовали попробовать себя в эстраде.
Юная белорусская красавица пообещала прислушаться к советам жюри, но решила не изменять своему вкусу и выбрала народно-эстрадную песню. Снежана Гордеенко вышла к судьям и зрителям в клетчатой рубашке и исполнила «Косив Ясь конюшину». Виктор Дробыш сдался почти сразу, затем Юлианна Караулова нажала на зеленую кнопку. Ее примеру последовал Игорь Крутой.
Караулова отметила неожиданность аранжировки, Сергей Лазарев признался, что выступление в целом ему понравилось, но на фоне предыдущих участниц номер вокально выглядел несколько слабее. Виктор Дробыш заявил, что не нажал бы кнопку, если бы оценивал девочку исключительно как певицу, но как веселого, искреннего и красивого человека не оценить не мог. Игорь Крутой посоветовал девочке покопаться в аранжировках белорусских произведений.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Караулова отметила неожиданность аранжировки, Сергей Лазарев признался, что выступление в целом ему понравилось, но на фоне предыдущих участниц номер вокально выглядел несколько слабее. Виктор Дробыш заявил, что не нажал бы кнопку, если бы оценивал девочку исключительно как певицу, но как веселого, искреннего и красивого человека не оценить не мог. Игорь Крутой посоветовал девочке покопаться в аранжировках белорусских произведений.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
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