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    Кобзон обвинил США в мракобесии из-за отказа во въезде артистам Большого театра

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    Кобзон обвинил США в мракобесии из-за отказа во въезде артистам Большого театра

    Кобзон обвинил США в мракобесии <nobr>из-за</nobr> отказа во въезде артистам Большого театра

    Иосиф Кобзон раскритиковал решение США не выдавать визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту балетной труппы Якопо Тисси.

    Знаменитый артист назвал поступок американских властей мракобесием и обвинил Вашингтон в «уничтожении культуры», передает RT.

    Иосиф Кобзон, первый зампред комитета Госдумы по культуре: «Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведет».

    Напомним, ранее стало известно, что прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси не смогли получить американские визы. Из-за этого были сорваны их гастроли в Нью-Йорке.

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    В МИД РФ отметили, что влиятельные силы в США сегодня озабочены лишь тем, как бы «посильнее надавить на Россию», и напомнили, что даже в годы холодной войны искусство помогало снижать напряженность в межгосударственных отношениях.

    Отметим, что ранее визы в США не смогли получить члены сборной России по вольной борьбе. Из-за этого спортсмены не смогли выступить на Кубке мира в Айова-Сити.

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