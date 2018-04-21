В Индии ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет
Новый указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия, передает РИА Новости. Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок, либо пожизненное заключение. Если же изнасилование было групповым, участников преступления ждет смертная казнь.
Поправка также ужесточает наказание за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет.
Указ был принят после нашумевшего дела о похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в индийском округе Катхуа в штате Джамму и Кашмир в январе текущего года. По этому делу проходят обвиняемыми 8 человек, в числе которых — несколько полицейских, обвиненных в попытке замять дело. По версии следствия, насильники похитили девочку из кочевого мусульманского племени, накачав ее сильными наркотиками. До того как жертва была убита, ее держали в одном из индуистских храмов.
Проблема изнасилований и преступлений против женщин в Индии стоит особенно остро. В 2012 году, когда в Нью-Дели после жестокого изнасилования скончалась студентка, в столице страны вспыхнули массовые протесты молодежи. После этого власти страны стали более активно бороться с изнасилованиями. Однако ситуация до сих пор остается тяжелой. Эта проблема в Индии носит социальный характер, поскольку зачастую жертвами изнасилований становятся женщины-выходцы из низких каст.
Поправка также ужесточает наказание за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет.
Указ был принят после нашумевшего дела о похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в индийском округе Катхуа в штате Джамму и Кашмир в январе текущего года. По этому делу проходят обвиняемыми 8 человек, в числе которых — несколько полицейских, обвиненных в попытке замять дело. По версии следствия, насильники похитили девочку из кочевого мусульманского племени, накачав ее сильными наркотиками. До того как жертва была убита, ее держали в одном из индуистских храмов.
Проблема изнасилований и преступлений против женщин в Индии стоит особенно остро. В 2012 году, когда в Нью-Дели после жестокого изнасилования скончалась студентка, в столице страны вспыхнули массовые протесты молодежи. После этого власти страны стали более активно бороться с изнасилованиями. Однако ситуация до сих пор остается тяжелой. Эта проблема в Индии носит социальный характер, поскольку зачастую жертвами изнасилований становятся женщины-выходцы из низких каст.
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