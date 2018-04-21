«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Кристина Фирсова

Восемнадцатилетней Кристине Фирсовой из Кемеровской области после отборочного тура завидовали все девочки страны. Сначала с ней кокетничал Сергей Лазарев, а потом пришел ее парень и унес на руках со сцены.
Кристина Фирсова в женственном брючном костюме красного цвета исполнила композицию «Пьяное солнце». Юлианна Караулова первой нажала на зеленую кнопку, ее примеру последовали Сергей Лазарев и Игорь Крутой.
Виктор Дробыш не оценил выступление конкурсантки. По его словам, высокие ноты заслуживали похвалы, а вот над низкими необходимо поработать. Крутому понравился и номер, и сама Кристина. Лазарев посчитал вокальные данные юной артистки достойными, Караулова назвала девочку «тонкой» и «звучащей».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
Виктор Дробыш не оценил выступление конкурсантки. По его словам, высокие ноты заслуживали похвалы, а вот над низкими необходимо поработать. Крутому понравился и номер, и сама Кристина. Лазарев посчитал вокальные данные юной артистки достойными, Караулова назвала девочку «тонкой» и «звучащей».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
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