«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Дмитрий Фиронов

Пятнадцатилетний Дмитрий Фиронов из Краснодарского края за несколько недель на проекте очень соскучился по своим братьям и сестрам. Их у него шесть, и все приемные. Приемные у мальчика и родители. Прошлый выход юного артиста на сцену тронул всю судейскую четверку, мальчик получил максимальный бал.
На сцену Дмитрий Фиронов вышел в казачьей форме и исполнил казачью плясовую «Ойся, ты ойся». Юлианна Караулова оказалась единственной, кто нажал на зеленую кнопку. Несмотря на подбадривающие крики из зала, юноша был заметно расстроен.
Сергей Лазарев отметил, что конкурсанту не хватило раскрепощенности, а Караулова увидела в исполнителе накал, который иссяк к концу номера.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
Сергей Лазарев отметил, что конкурсанту не хватило раскрепощенности, а Караулова увидела в исполнителе накал, который иссяк к концу номера.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
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