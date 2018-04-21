В ООН назвали число погибших в войне в Донбассе

#Украина: 4 года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили свыше 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день https://t.co/XY1EZYj1MO — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.

Еще 9 тысяч человек получили ранения за время конфликта, который продолжается с 2014 года. При этом, как заявили в управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, число жертв боевых действий увеличивается с каждым днем.В частности, жители Донбасса продолжаются страдать из-за постоянных обстрелов, которые сказывают не только на взрослых, но и на детях. Как подчеркнули в ООН, ученики каждой третьей школы в Луганске и Донецке не чувствуют себя в безопасности.Страдают люди не только от обстрелов. Так, по данным УКГВ, Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах.Кроме того, людям в зоне конфликта негде жить. За время боевых действий было разрушено по меньшей мере 40 тыс. домов, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите. При этом в ООН подчеркнули, после 4 лет войны каждое пятое домохозяйство в подконтрольных Киеву районах едва может позволить себе продукты.