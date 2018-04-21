В Петербурге арестован подозреваемый в связях с террористами через Telegram

Выборгский районный суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО Мурафжона Исакова, подозреваемого в связи с вербовщиком террористической организации через мессенджер Telegram.
В Петербурге вынесено постановление об аресте Мурафжона Исакова, которого подозревают «в связях с вербовщиком через мессенджер Telegram». В сообщении объединенной пресс-службе судов отмечается, что Исаков против такой меры пресечения не возражал.
Также сегодня запланировано избрание меры пресечения второму подозреваемому по этому делу.
По данным следствия, подозреваемые с декабря прошлого года по апрель 2018 года, используя социальные группы в Интернете, подтвердили неустановленному лицу желание присоединиться к террористической группировке в одной из стран Ближнего Востока. Отмечается, что молодые люди уже отправили предполагаемому организатору фото своих паспортов, следом приобрели авиабилеты, но были задержаны представителями МВД и ФСБ.
Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело было возбуждено в Петербурге в отношении двух 21-летних граждан одной из республик Средней Азии. Отмечалось, что «подозреваемые использовали для связи мессенджер Telegram». Следователи подчеркивали, что это первое в Петербурге дело по покушению на участие в террористической организации, в котором фигурирует мессенджер.
На прошлой неделе в России началась блокировка Telegram. При этом до сих пор мессенджер в России частично доступен. ФСБ требует от Telegram предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей. Представители мессенджера заявляют, что спецслужбы требуют невозможного, поскольку ключи хранятся на устройствах всех пользователей. Противостояние ФСБ и Telegram началось после теракта в метро Петербурга. В ФСБ заявили, что шестеро террористов — организаторов и исполнителей договаривались о преступных действиях в Telegram. ФСБ через суд запросила доступ к переписке, но в Telegram этот запрос проигнорировали, ссылаясь на 23-ю статью Конституции РФ о тайне переписки.
В ООН назвали блокировку Telegram нарушением прав человека и напомнили, что предоставление ключей шифрования данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.
Также сегодня запланировано избрание меры пресечения второму подозреваемому по этому делу.
По данным следствия, подозреваемые с декабря прошлого года по апрель 2018 года, используя социальные группы в Интернете, подтвердили неустановленному лицу желание присоединиться к террористической группировке в одной из стран Ближнего Востока. Отмечается, что молодые люди уже отправили предполагаемому организатору фото своих паспортов, следом приобрели авиабилеты, но были задержаны представителями МВД и ФСБ.
Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело было возбуждено в Петербурге в отношении двух 21-летних граждан одной из республик Средней Азии. Отмечалось, что «подозреваемые использовали для связи мессенджер Telegram». Следователи подчеркивали, что это первое в Петербурге дело по покушению на участие в террористической организации, в котором фигурирует мессенджер.
На прошлой неделе в России началась блокировка Telegram. При этом до сих пор мессенджер в России частично доступен. ФСБ требует от Telegram предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей. Представители мессенджера заявляют, что спецслужбы требуют невозможного, поскольку ключи хранятся на устройствах всех пользователей. Противостояние ФСБ и Telegram началось после теракта в метро Петербурга. В ФСБ заявили, что шестеро террористов — организаторов и исполнителей договаривались о преступных действиях в Telegram. ФСБ через суд запросила доступ к переписке, но в Telegram этот запрос проигнорировали, ссылаясь на 23-ю статью Конституции РФ о тайне переписки.
В ООН назвали блокировку Telegram нарушением прав человека и напомнили, что предоставление ключей шифрования данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.
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