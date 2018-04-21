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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова

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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Эльвира Филатова

      Прошлое выступление 11-летней Эльвиры Филатовой из Архангельской области оценили все члены жюри, все четверо нажали на зеленые кнопки. Девочка очень хотела повторить успех и серьезно готовилась к новому выходу на сцену.

      Перед зрителями и судьями Эльвира Филатова вышла в полосатом брючном костюме и черной майке со звездой и исполнила композицию Human. Виктор Дробыш почти разу оценил выступление юной конкурсантки, чуть больше времени потребовалось Юлианне Карауловой. Игорь Крутой и Сергей Лазарев нажали на кнопки в самом конце мелодии.

      Дробыш признался, что девочка его поразила. Крутой похвалил Эльвиру за манеру исполнения, Караулова отметила способность передавать энергию выбранной песни. Сергей Лазарев заявил, что номер ему не понравился, а оценку он поставил, чтобы поддержать участницу.



      За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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