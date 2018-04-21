В «Современнике» назвали причину смерти актрисы Нины Дорошиной

Народная артистка РСФСР, актриса Московского театра «Современник» Нина Дорошина скончалась на
84-м году жизни от остановки сердца.
В сообщении, опубликованном на сайте театра «Современник» сообщается, что народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. О дне и времени прощания с актрисой театр сообщит позднее.
Из сообщения театра «Современник»: «Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма „Любовь и голуби“, где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля».
Народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни. СМИ сообщали, что в последнее время пожилая женщина жаловалась на сердце и на проблемы с ногами. Накануне родным пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации Дорошина отказалась.
Из сообщения театра «Современник»: «Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма „Любовь и голуби“, где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля».
Народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни. СМИ сообщали, что в последнее время пожилая женщина жаловалась на сердце и на проблемы с ногами. Накануне родным пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации Дорошина отказалась.
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