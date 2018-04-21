Стратегический беспилотник США заметили у Мурманской области

Беспилотник ВВС США
RQ-4B Global Hawk провел длительный полет у северных рубежей России.
Стратегический беспилотник еще накануне, 20 апреля, поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Позднее летательный аппарат заметили вблизи Мурманской области.
После многочасового полета в районе Баренцева моря беспилотник вернулся на базу под утро в субботу, передает «Интерфакс».
После многочасового полета в районе Баренцева моря беспилотник вернулся на базу под утро в субботу, передает «Интерфакс».
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