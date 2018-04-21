Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    Стратегический беспилотник США заметили у Мурманской области

    2 комментария

    Стратегический беспилотник США заметили у Мурманской области

    Стратегический беспилотник США заметили у Мурманской области

    Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный полет у северных рубежей России.

    Стратегический беспилотник еще накануне, 20 апреля, поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Позднее летательный аппарат заметили вблизи Мурманской области.

    После многочасового полета в районе Баренцева моря беспилотник вернулся на базу под утро в субботу, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru