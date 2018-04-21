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    В ЕС назвали позитивным решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний

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    • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj
    В ЕС назвали позитивным решение КНДР о прекращении <nobr>ракетно-ядерных</nobr> испытаний

    В ЕС назвали позитивным решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний

    В ЕС назвали позитивным решение КНДР о прекращении <nobr>ракетно-ядерных</nobr> испытаний
  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj

    • Евросоюз приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

    В официальном документе Брюсселя назвали закрытие ядерных полигонов в КНДР позитивным шагом.

    Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна с сегодняшнего дня прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон, является позитивным шагом на пути, который должен теперь привести страну к необратимой денуклеаризации, полному соблюдению международных обязательств и всех резолюций ООН».

    При этом Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит проводить в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации. При этом Европа готова последующий переговорный процесс.

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    Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний
    Решение Пхеньяна о ядерном разоружении приветствовали и в Москве. Об этом заявили в МИД РФ, в Госдуме и в Совфеде. В МИД Великобритании назвали действия Ким Чен Ына «позитивным шагом». Там надеется, что Северная Корея стремиться к «добросовестным переговорам».

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    О своем решении приостановить ракетные испытания и закрыть ядерный полигон на севере страны Ким Чен Ын заявил на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии. Подготовка к новым запускам баллистических ракет прекращается уже сегодня. В Северной Корее заявили, что теперь намерены сосредоточить усилия на создании сильной социалистической экономики, чтобы резко повысить уровень жизни в стране.

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