В ЕС назвали позитивным решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний

Евросоюз приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном
ракетно-ядерных испытаний. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
В официальном документе Брюсселя назвали закрытие ядерных полигонов в КНДР позитивным шагом.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна с сегодняшнего дня прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон, является позитивным шагом на пути, который должен теперь привести страну к необратимой денуклеаризации, полному соблюдению международных обязательств и всех резолюций ООН».
При этом Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит проводить в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации. При этом Европа готова последующий переговорный процесс.
Решение Пхеньяна о ядерном разоружении приветствовали и в Москве. Об этом заявили в МИД РФ, в Госдуме и в Совфеде. В МИД Великобритании назвали действия Ким Чен Ына «позитивным шагом». Там надеется, что Северная Корея стремиться к «добросовестным переговорам».
О своем решении приостановить ракетные испытания и закрыть ядерный полигон на севере страны Ким Чен Ын заявил на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии. Подготовка к новым запускам баллистических ракет прекращается уже сегодня. В Северной Корее заявили, что теперь намерены сосредоточить усилия на создании сильной социалистической экономики, чтобы резко повысить уровень жизни в стране.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна с сегодняшнего дня прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон, является позитивным шагом на пути, который должен теперь привести страну к необратимой денуклеаризации, полному соблюдению международных обязательств и всех резолюций ООН».
При этом Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит проводить в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации. При этом Европа готова последующий переговорный процесс.
Решение Пхеньяна о ядерном разоружении приветствовали и в Москве. Об этом заявили в МИД РФ, в Госдуме и в Совфеде. В МИД Великобритании назвали действия Ким Чен Ына «позитивным шагом». Там надеется, что Северная Корея стремиться к «добросовестным переговорам».
О своем решении приостановить ракетные испытания и закрыть ядерный полигон на севере страны Ким Чен Ын заявил на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии. Подготовка к новым запускам баллистических ракет прекращается уже сегодня. В Северной Корее заявили, что теперь намерены сосредоточить усилия на создании сильной социалистической экономики, чтобы резко повысить уровень жизни в стране.
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