В мэрии Москвы подтвердили смерть Нины Дорошиной

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончалась на
84-м году жизни.
Информацию о смерти знаменитой артистки ТАСС подтвердили в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Ранее несколько СМИ сообщили, что в Москве скончалась российская актриса Нина Дорошина. В последнее время пожилая женщина жаловалась на сердце и на проблемы с ногами. А накануне родным пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации Дорошина отказалась. Несколько лет назад актриса серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».
Ранее несколько СМИ сообщили, что в Москве скончалась российская актриса Нина Дорошина. В последнее время пожилая женщина жаловалась на сердце и на проблемы с ногами. А накануне родным пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации Дорошина отказалась. Несколько лет назад актриса серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».
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