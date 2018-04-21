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    В мэрии Москвы подтвердили смерть Нины Дорошиной

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    • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов , CCCР, 1984г.
    В мэрии Москвы подтвердили смерть Нины Дорошиной

    В мэрии Москвы подтвердили смерть Нины Дорошиной

    В мэрии Москвы подтвердили смерть Нины Дорошиной
  • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов , CCCР, 1984г.

    • Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончалась на 84-м году жизни.

    Информацию о смерти знаменитой артистки ТАСС подтвердили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

    Ранее несколько СМИ сообщили, что в Москве скончалась российская актриса Нина Дорошина. В последнее время пожилая женщина жаловалась на сердце и на проблемы с ногами. А накануне родным пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации Дорошина отказалась. Несколько лет назад актриса серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае.

    Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».

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