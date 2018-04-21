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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

      Пятнадцатилетняя Малика Рыбина из Хакасии сначала не ожидала, что пройдет кастинг шоу «Ты супер!», затем не ожидала, что попадет в ¼ финала. Три зеленые кнопки судьи разбавили приличной порцией критики.

      На сцену Малика Рыбина вышла в струящемся длинном платье лавандового цвета и исполнила композицию «О любви». Виктор Дробыш и Сергей Лазарев первыми оценили выступление юной артистки. На втором куплете по зеленой кнопке ударила Юлианна Караулова, ее примеру хоть и не сразу, но все же последовал Игорь Крутой.

      Дробыш похвалил наставников девушки за выбор песни и проделанную работу. Крутой и Караулова тоже не нашли недочетов и не сделали ни одного замечания.



      За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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