«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Малика Рыбина

Пятнадцатилетняя Малика Рыбина из Хакасии сначала не ожидала, что пройдет кастинг шоу «Ты супер!», затем не ожидала, что попадет в ¼ финала. Три зеленые кнопки судьи разбавили приличной порцией критики.
На сцену Малика Рыбина вышла в струящемся длинном платье лавандового цвета и исполнила композицию «О любви». Виктор Дробыш и Сергей Лазарев первыми оценили выступление юной артистки. На втором куплете по зеленой кнопке ударила Юлианна Караулова, ее примеру хоть и не сразу, но все же последовал Игорь Крутой.
Дробыш похвалил наставников девушки за выбор песни и проделанную работу. Крутой и Караулова тоже не нашли недочетов и не сделали ни одного замечания.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Дробыш похвалил наставников девушки за выбор песни и проделанную работу. Крутой и Караулова тоже не нашли недочетов и не сделали ни одного замечания.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
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