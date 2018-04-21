США не выдали визы артистам Большого театра

В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг невыдачи американских виз артистам Большого театра.
В Нью-Йорке сорваны гастроли прима-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Яколо Тисси. Артистам отказали во въезде в США. В МИД РФ назвали происходящее печальным примером того, что власти США искусственно создают сложности в деловых, культурных, спортивных и даже семейных связях между странами.
Из комментария МИД РФ: «До такого не доходило даже во времена холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире „визитной карточкой“ нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики».
В ведомстве отмечают, что влиятельные силы США сегодня озабочены лишь тем, как бы «посильнее надавить на Россию».
Из комментария МИД РФ: «Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными».
В МИД РФ выразили сожаление подобной политикой Вашингтона. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле 26 марта в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России. О высылке российских дипломатов объявили более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада. В общей сложности эти страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов.
Из комментария МИД РФ: «До такого не доходило даже во времена холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире „визитной карточкой“ нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики».
В ведомстве отмечают, что влиятельные силы США сегодня озабочены лишь тем, как бы «посильнее надавить на Россию».
Из комментария МИД РФ: «Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными».
В МИД РФ выразили сожаление подобной политикой Вашингтона. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле 26 марта в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России. О высылке российских дипломатов объявили более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада. В общей сложности эти страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов.
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