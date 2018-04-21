Мифы о вредной и здоровой еде: стоит ли верить статьям в Интернете

Почему горит творог? Правда ли, что кофе уменьшает женскую грудь? Сколько воды на самом деле нужно пить в день и можно ли это делать во время еды? Какие продукты вызывают рак, а какие продлевают жизнь? В сотом выпуске
научно-кулинарной программы «Еда живая и мертвая» — самое интересное за все время ее существования.
Есть люди, которые с ужасом пересылают друг другу видеоролики с горящим творогом, уверяя, что вот оно, доказательство: нас кормят поддельной дрянью. Программа «Еда живая и мертвая» провела свой эксперимент — журналисты поджигали и настоящий творог, и тот, в котором есть растительные жиры — так называемый творожный продукт. Они испробовали все способы — даже газ применили. В результате первым загорелся обычный творог — что, на самом деле, неудивительно: он просто был суше, с меньшим количеством влаги. Потом загорелся и второй, растительный образец. И оба прекрасно полыхали, как свечки. А объяснение простое: в любом твороге есть жир, и если его хорошо подогреть, то, конечно, он будет гореть. И такие опыты никак не могут говорить о качестве.
Еще одна страшилка — ни в коем случае нельзя пить ни до, ни во время, ни сразу после еды. Ведь жидкость разбавляет желудочный сок, и пища не усваивается. На самом деле ничего такого не происходит. Физиологи разъясняют: резервы организма по выделению ферментов так велики, что даже если вы выпьете несколько литров воды за обедом (что физически сложно), пищеварению это никак не повредит.
Не стоит впадать и в другую крайность — пить слишком много. Да, долгие годы диетологи твердили: чем больше мы выпиваем чистой жидкости, тем лучше наше здоровье. Часто звучит и цифра — не меньше двух литров в день. Однако подтвердить это нечем. Недавняя работа, обобщившая все исследования о пользе большого количества воды, завершилась ясным выводом: пить надо ровно столько, сколько требует организм. Разумеется, хорошо, если мы употребляем просто воду, а не сладкие соки и компоты. Но никаких выгод от обильного питья ни одна система организма не получает. Ну, разве что это поможет несколько погасить аппетит во время курса похудения. Но и тут надо быть осторожнее: недавно в Англии девушка, не успевшая выпить за день намеченные четыре литра воды, решила наверстать все вечером. В итоге получила отек мозга, впала в кому и умерла.
Еще одно популярное заблужение — ни в коем случае нельзя есть на ночь. Врачи с этим не согласны. Этот и еще десятки мифов о еде — в эфире юбилейного, сотого выпуска научно-кулинарной программы «Еда живая и мертвая».
Еще одна страшилка — ни в коем случае нельзя пить ни до, ни во время, ни сразу после еды. Ведь жидкость разбавляет желудочный сок, и пища не усваивается. На самом деле ничего такого не происходит. Физиологи разъясняют: резервы организма по выделению ферментов так велики, что даже если вы выпьете несколько литров воды за обедом (что физически сложно), пищеварению это никак не повредит.
Не стоит впадать и в другую крайность — пить слишком много. Да, долгие годы диетологи твердили: чем больше мы выпиваем чистой жидкости, тем лучше наше здоровье. Часто звучит и цифра — не меньше двух литров в день. Однако подтвердить это нечем. Недавняя работа, обобщившая все исследования о пользе большого количества воды, завершилась ясным выводом: пить надо ровно столько, сколько требует организм. Разумеется, хорошо, если мы употребляем просто воду, а не сладкие соки и компоты. Но никаких выгод от обильного питья ни одна система организма не получает. Ну, разве что это поможет несколько погасить аппетит во время курса похудения. Но и тут надо быть осторожнее: недавно в Англии девушка, не успевшая выпить за день намеченные четыре литра воды, решила наверстать все вечером. В итоге получила отек мозга, впала в кому и умерла.
Еще одно популярное заблужение — ни в коем случае нельзя есть на ночь. Врачи с этим не согласны. Этот и еще десятки мифов о еде — в эфире юбилейного, сотого выпуска научно-кулинарной программы «Еда живая и мертвая».
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