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    В Киеве во дворе жилого дома взорвалась самодельная бомба

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    • Фото: kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве во дворе жилого дома взорвалась самодельная бомба

    В Киеве во дворе жилого дома взорвалась самодельная бомба

    В Киеве во дворе жилого дома взорвалась самодельная бомба
  • Фото: kyiv.npu.gov.ua

    • Взрыв, по предварительным данным, самодельного взрывного устройства, произошел этим утром на спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева.

    В полицию о взрыве в одном из дворов Киева сообщил очевидец. Мужчина рассказал о громком хлопке около 8 утра.

    На место ЧП выехали взрывотехники. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства, сообщает полиция.

    В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА Новости.

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