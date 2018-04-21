В Киеве во дворе жилого дома взорвалась самодельная бомба

Взрыв, по предварительным данным, самодельного взрывного устройства, произошел этим утром на спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева.
В полицию о взрыве в одном из дворов Киева сообщил очевидец. Мужчина рассказал о громком хлопке около 8 утра.
На место ЧП выехали взрывотехники. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства, сообщает полиция.
В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА Новости.
На место ЧП выехали взрывотехники. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства, сообщает полиция.
В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА Новости.
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