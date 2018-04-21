Винтажный деним: в Москве открылась выставка культовой одежды 80-х

В Москве открылась выставка одежды, которая вызовет острый приступ ностальгии у многих посетителей. Экспозиция рассказывает о том, как Советский Союз захватили джинсы.

В числе экспонатов представлены куртка Иосифа Бродского, штаны Ильи Лагутенко, Земфиры и даже Патрисии Каас. Организаторы для выставки собрали более 50 образцов винтажного денима.



В 80-х каждый советский гражданин мечтал о джинсах. Современной молодежи это трудно понять, но тогда за мечту легко отдавали целые зарплаты. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.

