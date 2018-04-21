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    Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия. США, законодательство, митинги и протесты, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

    Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

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    Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

    Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

    Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

      Десятки тысяч американских подростков вышли на массовые демонстрации в Соединенных Штатах. Поводом для этого стала трагическая памятная дата. Ровно 19 лет назад в средней школе «Колумбайн» произошла кровавая драма. Двое учеников расстреляли своих одноклассников, а затем покончили с собой. Жертвами той атаки стали 13 человек, десятки получили ранения. Теперь подрастающее поколение требует от властей ужесточить оружейное законодательство.

      Американские школьники вновь решили напомнить стране, что будущее США — это они, а не пистолеты и винтовки. В 19-летнюю годовщину массового убийства в школе «Колумбайн» в Колорадо старшеклассники ушли из классов на улицы. В Вашингтоне сотни учеников, многие в оранжевом, ставшим символом протеста против оружейного насилия, собрались у Белого дома.

      Участник акции: «Мы пришли, чтобы показать всем, что у нас есть голос. Потребуется еще много усилий, много митингов, чтобы нас услышали, но мы надеемся, что тот, кто там сидит, поймет, что к нам надо прислушаться. Нельзя ставить оружие выше человеческих жизней».

      Такое происходит по всей стране. Ровно в 10:00 по местному времени больше 2,5 тысячи школ остановили классы, что почтить 13-секундным молчанием, по количеству погибших в «Колумбайн», память жертв той трагедии и в очередной раз потребовать от властей ужесточить законы о продаже и контроле за оружием.

      Участник акции: «В нашей школе учителя застрелили и убили в начале года, так что мы это воспринимаем очень лично. Мы должны объяснить это остальным людям».

      До тех, кто в Вашингтоне принимает решения, пока достучаться не удалось. Казалось, что после массового убийства в школе Парклэнда во Флориде, где в середине февраля бывший ученик расстрелял 17 человек, Америка готова пересмотреть законы об оружии, но общественный гнев и интерес законодателей потихоньку сошли на нет.

      Участник акции: «Нам нужно идти в политику, в правительство, потому что иначе ничего не делается, ничего не делается. И это наша задача: протестовать и бороться».

      Сейчас, судя по последнему опросу газеты The Washington Post, большинство американцев согласно, что изменение законов об оружии должно стать приоритетом на Капитолийском холме, но в Конгрессе этой темой пока не спешат заниматься.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, самое поразительное, что на фоне вот этих выступлений против оружия его продажи в Америке только выросли. Акции компаний, производящих пистолеты и винтовки, за последний месяц поднялись в среднем на 12%.

      За растущим спросом стоят те, кто боится, что какие-то изменения в законах все-таки будут сделаны. Но, похоже, если это когда-нибудь и произойдет, то к тому моменту тут уже все желающие будут вооружены до зубов.

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