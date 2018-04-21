Подростки по всей Америке вышли на акции против свободной продажи оружия

Десятки тысяч американских подростков вышли на массовые демонстрации в Соединенных Штатах. Поводом для этого стала трагическая памятная дата. Ровно 19 лет назад в средней школе «Колумбайн» произошла кровавая драма. Двое учеников расстреляли своих одноклассников, а затем покончили с собой. Жертвами той атаки стали 13 человек, десятки получили ранения. Теперь подрастающее поколение требует от властей ужесточить оружейное законодательство.
Американские школьники вновь решили напомнить стране, что будущее США — это они, а не пистолеты и винтовки. В 19-летнюю годовщину массового убийства в школе «Колумбайн» в Колорадо старшеклассники ушли из классов на улицы. В Вашингтоне сотни учеников, многие в оранжевом, ставшим символом протеста против оружейного насилия, собрались у Белого дома.
Участник акции: «Мы пришли, чтобы показать всем, что у нас есть голос. Потребуется еще много усилий, много митингов, чтобы нас услышали, но мы надеемся, что тот, кто там сидит, поймет, что к нам надо прислушаться. Нельзя ставить оружие выше человеческих жизней».
Такое происходит по всей стране. Ровно в 10:00 по местному времени больше 2,5 тысячи школ остановили классы, что почтить 13-секундным молчанием, по количеству погибших в «Колумбайн», память жертв той трагедии и в очередной раз потребовать от властей ужесточить законы о продаже и контроле за оружием.
Участник акции: «В нашей школе учителя застрелили и убили в начале года, так что мы это воспринимаем очень лично. Мы должны объяснить это остальным людям».
До тех, кто в Вашингтоне принимает решения, пока достучаться не удалось. Казалось, что после массового убийства в школе Парклэнда во Флориде, где в середине февраля бывший ученик расстрелял 17 человек, Америка готова пересмотреть законы об оружии, но общественный гнев и интерес законодателей потихоньку сошли на нет.
Участник акции: «Нам нужно идти в политику, в правительство, потому что иначе ничего не делается, ничего не делается. И это наша задача: протестовать и бороться».
Сейчас, судя по последнему опросу газеты The Washington Post, большинство американцев согласно, что изменение законов об оружии должно стать приоритетом на Капитолийском холме, но в Конгрессе этой темой пока не спешат заниматься.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, самое поразительное, что на фоне вот этих выступлений против оружия его продажи в Америке только выросли. Акции компаний, производящих пистолеты и винтовки, за последний месяц поднялись в среднем на 12%.
За растущим спросом стоят те, кто боится, что какие-то изменения в законах все-таки будут сделаны. Но, похоже, если это когда-нибудь и произойдет, то к тому моменту тут уже все желающие будут вооружены до зубов.
Участник акции: «Мы пришли, чтобы показать всем, что у нас есть голос. Потребуется еще много усилий, много митингов, чтобы нас услышали, но мы надеемся, что тот, кто там сидит, поймет, что к нам надо прислушаться. Нельзя ставить оружие выше человеческих жизней».
Такое происходит по всей стране. Ровно в 10:00 по местному времени больше 2,5 тысячи школ остановили классы, что почтить 13-секундным молчанием, по количеству погибших в «Колумбайн», память жертв той трагедии и в очередной раз потребовать от властей ужесточить законы о продаже и контроле за оружием.
Участник акции: «В нашей школе учителя застрелили и убили в начале года, так что мы это воспринимаем очень лично. Мы должны объяснить это остальным людям».
До тех, кто в Вашингтоне принимает решения, пока достучаться не удалось. Казалось, что после массового убийства в школе Парклэнда во Флориде, где в середине февраля бывший ученик расстрелял 17 человек, Америка готова пересмотреть законы об оружии, но общественный гнев и интерес законодателей потихоньку сошли на нет.
Участник акции: «Нам нужно идти в политику, в правительство, потому что иначе ничего не делается, ничего не делается. И это наша задача: протестовать и бороться».
Сейчас, судя по последнему опросу газеты The Washington Post, большинство американцев согласно, что изменение законов об оружии должно стать приоритетом на Капитолийском холме, но в Конгрессе этой темой пока не спешат заниматься.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, самое поразительное, что на фоне вот этих выступлений против оружия его продажи в Америке только выросли. Акции компаний, производящих пистолеты и винтовки, за последний месяц поднялись в среднем на 12%.
За растущим спросом стоят те, кто боится, что какие-то изменения в законах все-таки будут сделаны. Но, похоже, если это когда-нибудь и произойдет, то к тому моменту тут уже все желающие будут вооружены до зубов.
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