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    Сирийские власти начали восстанавливать транспортные магистрали страны

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    Сирийские власти начали восстанавливать транспортные магистрали страны

    Сирийские власти начали восстанавливать транспортные магистрали страны

    Начался ремонт одной из главных транспортных магистралей Сирии, которая соединяет населенные пункты Восточной Гуты с Дамаском.

    На разрушенную боевыми действиями дорогу вышла тяжелая техника, которой предстояло сперва разобрать завалы. Сейчас на участке трассы укладывают новый асфальт. Именно по этой магистрали в регионы доставляют продовольствие, воду и медикаменты.

    Продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру и в городе Думе, который находился под контролем боевиков. В населенном пункте ведется разбор завалов и отчистка дорог, открываются магазины, торговые лавки и точки общественного питания.

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