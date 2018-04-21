Сирийские власти начали восстанавливать транспортные магистрали страны

Начался ремонт одной из главных транспортных магистралей Сирии, которая соединяет населенные пункты Восточной Гуты с Дамаском.

На разрушенную боевыми действиями дорогу вышла тяжелая техника, которой предстояло сперва разобрать завалы. Сейчас на участке трассы укладывают новый асфальт. Именно по этой магистрали в регионы доставляют продовольствие, воду и медикаменты.



Продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру и в городе Думе, который находился под контролем боевиков. В населенном пункте ведется разбор завалов и отчистка дорог, открываются магазины, торговые лавки и точки общественного питания.