СМИ: Ким Чен Ын обещал освободить трех граждан США во время встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил посетившего Пхеньян директора ЦРУ Майкла Помпео, что освободит трех задержанных американцев во время предстоящего саммита двух глав государств.
По данным издания Wall Street Journa, освобождение задержанных граждан США было приоритетно в переговорах с Северной Кореей.
Сообщается, что речь идет о 62-летнем американском бизнесмене Тони Киме, которого задержали по подозрению в шпионаже и краже государственных секретов в 2016 году. Жителю американского штата Виргиния были предъявили обвинения в получении доступа к секретным документам о ядерных и военных планах КНДР и приговорили к 10 годам каторжных работ.
Другой задержанный — преподаватель Университета науки и технологий Пхеньяна Ким Хак Сон — был схвачен во время посадки на самолет в апреле 2017 года. Еще одного преподавателя этого университета Ким Дон Чхоля задержали в мае 2017. При этом причины их задержания не указываются.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
Сообщается, что речь идет о 62-летнем американском бизнесмене Тони Киме, которого задержали по подозрению в шпионаже и краже государственных секретов в 2016 году. Жителю американского штата Виргиния были предъявили обвинения в получении доступа к секретным документам о ядерных и военных планах КНДР и приговорили к 10 годам каторжных работ.
Другой задержанный — преподаватель Университета науки и технологий Пхеньяна Ким Хак Сон — был схвачен во время посадки на самолет в апреле 2017 года. Еще одного преподавателя этого университета Ким Дон Чхоля задержали в мае 2017. При этом причины их задержания не указываются.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
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