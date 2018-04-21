Выбираем летнюю резину: как объехать внезапное препятствие и не улететь с дороги

С наступлением весны водители массово меняют зимнюю резину на летнюю. Есть колеса подороже, есть подешевле. Как не прогадать с выбором?
Многие думают, что кроссоверы прощают любые ошибки. Но всплыть в луже может любая машина, все зависит от скорости и шин. Для кроссоверов выпускают резину с усиленными каркасом и боковиной, но рисунок протектора разный. Большинство паркетников не съезжают с асфальта, следовательно, агрессивные грунтозацепы внедорожного протектора будут лишь увеличивать расход топлива. Для асфальтовых дорог подойдет и шоссейная резина.
У колес Cordiant Comfort 2 протектор асимметричный ненаправленный, у Yokohama Geolandar G91 рисунок симметричный ненаправленный. Тормозной путь на скорости 60 километров в час на шинах Cordiant Comfort меньше почти на метр. Чтобы разобраться, какие шины лучше, протестировали плавность хода и устойчивость на мокром покрытии.
Водитель должен быть готов к любым дорожным сюрпризам — резким маневрам других машин, появлению животных, падающим деревьям. Важно понимать, на какой скорости можно объехать внезапное препятствие и не улететь с дороги. Подробности — в программе «Главная дорога».
У колес Cordiant Comfort 2 протектор асимметричный ненаправленный, у Yokohama Geolandar G91 рисунок симметричный ненаправленный. Тормозной путь на скорости 60 километров в час на шинах Cordiant Comfort меньше почти на метр. Чтобы разобраться, какие шины лучше, протестировали плавность хода и устойчивость на мокром покрытии.
Водитель должен быть готов к любым дорожным сюрпризам — резким маневрам других машин, появлению животных, падающим деревьям. Важно понимать, на какой скорости можно объехать внезапное препятствие и не улететь с дороги. Подробности — в программе «Главная дорога».
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