«Юридический салон», 22 апреля

Водитель маршрутного такси Сергей Богров из Нижнего Новгорода для удобства пассажиров установил под стекло светодиодную табличку, на которой красным светится номер маршрута.
Инспектор пригрозил штрафом за установку световых приборов красного цвета на передней части автомобиля. Шофер интересуется, нарушение ли это, ведь это не фара, табличка стоит в салоне.
Антон Белан, начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России: «Инспектор ДПС прав. Если на транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого, его эксплуатация запрещена. За это нарушение грозит лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией приборов».
Подробности — в программе «Главная дорога».
Антон Белан, начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России: «Инспектор ДПС прав. Если на транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого, его эксплуатация запрещена. За это нарушение грозит лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией приборов».
Подробности — в программе «Главная дорога».
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