В Мексике запретили продажу куклы Барби в образе Фриды Кало

Мексиканский суд запретил продажу в стране кукол Барби в образе известной мексиканской художницы Фриды Кало
из-за протестов ее родственников.
В начале марта 2018 года американская компания Mattel выпустила коллекцию кукол, в которой были использованы образы «вдохновляющих женщин». Среди них оказалась и кукла, изображающая Фриду Кало.
Изначально Mattel заявила, что получила разрешение на производство у компании Frida Kahlo Corporation, которая была основана семьей художницы. Но вскоре после выпуска игрушки внучатая племянница Кало Мара Ромеро отказалась от соглашения, заявив, что является единственным правообладателем, передает Financiero.
Примечательно, что серьезное недовольство у родственников Фриды вызвал тот факт, что у куклы отсутствуют знаменитые сросшиеся брови, которые были отличительной чертой художницы.
Изначально Mattel заявила, что получила разрешение на производство у компании Frida Kahlo Corporation, которая была основана семьей художницы. Но вскоре после выпуска игрушки внучатая племянница Кало Мара Ромеро отказалась от соглашения, заявив, что является единственным правообладателем, передает Financiero.
Примечательно, что серьезное недовольство у родственников Фриды вызвал тот факт, что у куклы отсутствуют знаменитые сросшиеся брови, которые были отличительной чертой художницы.
Комментарии