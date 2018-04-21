В КНДР объявили курс на «становление социалистической экономики»

Северная Корея отказалась от ядерных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны, согласно решениям пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
Из материалов пленума: «Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны».
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил, что позиция КНДР направлена на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия. При этом он добавил, что Северная Корея планирует сохранить уже имеющийся у нее ядерный потенциал.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Решение КНДР высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил, что позиция КНДР направлена на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия. При этом он добавил, что Северная Корея планирует сохранить уже имеющийся у нее ядерный потенциал.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Решение КНДР высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
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