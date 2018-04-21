ЧП. Расследование <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование 16+
    •  

    В КНДР объявили курс на «становление социалистической экономики»

    комментировать

    В КНДР объявили курс на «становление социалистической экономики»

    В КНДР объявили курс на «становление социалистической экономики»

    Северная Корея отказалась от ядерных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны, согласно решениям пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

    Из материалов пленума: «Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны».

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил, что позиция КНДР направлена на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия. При этом он добавил, что Северная Корея планирует сохранить уже имеющийся у нее ядерный потенциал.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Решение КНДР высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru