В Мексике украли Кубок УЕФА

В Мексике был похищен привезенный для показа Кубок УЕФА. К счастью, правоохранителям удалось быстро отыскать.
Кубок УЕФА обнаружили в городе Гуанахуато. Об этом сообщила прокуратура одноименного штата.
Из сообщения прокуратуры: «Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон».
Кубок УЕФА был привезен в Мексику компанией FedEx, передает РИА Новости.
Из сообщения прокуратуры: «Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон».
Кубок УЕФА был привезен в Мексику компанией FedEx, передает РИА Новости.
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