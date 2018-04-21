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    В Мексике украли Кубок УЕФА

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    В Мексике украли Кубок УЕФА

    В Мексике украли Кубок УЕФА

    В Мексике был похищен привезенный для показа Кубок УЕФА. К счастью, правоохранителям удалось быстро отыскать.

    Кубок УЕФА обнаружили в городе Гуанахуато. Об этом сообщила прокуратура одноименного штата.

    Из сообщения прокуратуры: «Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон».

    Кубок УЕФА был привезен в Мексику компанией FedEx, передает РИА Новости.

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