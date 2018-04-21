Силуанов: новые санкции США минимально отразились на рубле

Новые антироссийские санкции, введенные США, казали минимальное влияние на курс рубля. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «Наши покупки валюты на рынке, действие бюджетного правила на 100% оправдало ожидания. Несмотря на все атаки на рубль, как со стороны инвесторов в результате их неуверенности после введения санкций, так и в результате роста цен на нефть, они собственно минимальные. Первые два дня была волатильность на валютном рынке, но наши действия с ЦБ по неучастию на рынке тоже сгладили эти колебания, мы оцениваем, что минимальное влияние на курс рубля все эти факторы оказали».
Он также добавил, что ностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, передает РИА Новости.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Вашингтоне считают крайне эффективными новые антироссийские санкции.
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
Он также добавил, что ностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, передает РИА Новости.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Вашингтоне считают крайне эффективными новые антироссийские санкции.
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
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