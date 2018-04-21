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    Силуанов: новые санкции США минимально отразились на рубле

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Силуанов: новые санкции США минимально отразились на рубле

    Силуанов: новые санкции США минимально отразились на рубле

    Силуанов: новые санкции США минимально отразились на рубле
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Новые антироссийские санкции, введенные США, казали минимальное влияние на курс рубля. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «Наши покупки валюты на рынке, действие бюджетного правила на 100% оправдало ожидания. Несмотря на все атаки на рубль, как со стороны инвесторов в результате их неуверенности после введения санкций, так и в результате роста цен на нефть, они собственно минимальные. Первые два дня была волатильность на валютном рынке, но наши действия с ЦБ по неучастию на рынке тоже сгладили эти колебания, мы оцениваем, что минимальное влияние на курс рубля все эти факторы оказали».

    Он также добавил, что ностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, передает РИА Новости.

    Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Вашингтоне считают крайне эффективными новые антироссийские санкции.

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    Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».

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