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    Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

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    Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

    Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

    Три человека погибли, 40 получили ранения в результате обстрела боевиками жилых районов в южной части Дамаска. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Девятнадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибли три и ранены 40 мирных жителей».

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    Евтушенко отметил, что обстановка в Восточной Гуте стабильная. Продолжается процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума идут работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки специалисты разминировали 12 домов и придомовых территорий, обезвредили 14 самодельных взрывных устройств.

    Продолжается также работа по нормализации гуманитарной ситуации в других населенных пунктах Восточной Гуты. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 61 082 жителя.

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