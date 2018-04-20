Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

смотреть Лавров обвинил США и их союзников в бомбардировках переговоров в Женеве

, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Девятнадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибли три и ранены 40 мирных жителей».Евтушенко отметил, что обстановка в Восточной Гуте стабильная. Продолжается процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума идут работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки специалисты разминировали 12 домов и придомовых территорий, обезвредили 14 самодельных взрывных устройств.Продолжается также работа по нормализации гуманитарной ситуации в других населенных пунктах Восточной Гуты. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 61 082 жителя.