В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у водителя Land Rover

Двое неизвестных напали на водителя на востоке столицы. Мужчины устроили стрельбу и отобрали у пострадавшего автомобиль Land Rover.
Инцидент произошел на улице Лениногорская, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «Вблизи железнодорожной станции Косино-Ухтомская на улице Лениногорская двое неизвестных со стрельбой отобрали у водителя Land Rover».
С места происшествия неизвестные скрылись на автомобиле. Для розыска нападавших в городе объявлен план «Перехват».
Источник: «Вблизи железнодорожной станции Косино-Ухтомская на улице Лениногорская двое неизвестных со стрельбой отобрали у водителя Land Rover».
С места происшествия неизвестные скрылись на автомобиле. Для розыска нападавших в городе объявлен план «Перехват».
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