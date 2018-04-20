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    В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у водителя Land Rover

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    В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у водителя Land Rover

    В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у водителя Land Rover

    Двое неизвестных напали на водителя на востоке столицы. Мужчины устроили стрельбу и отобрали у пострадавшего автомобиль Land Rover.

    Инцидент произошел на улице Лениногорская, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Вблизи железнодорожной станции Косино-Ухтомская на улице Лениногорская двое неизвестных со стрельбой отобрали у водителя Land Rover».

    С места происшествия неизвестные скрылись на автомобиле. Для розыска нападавших в городе объявлен план «Перехват».

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