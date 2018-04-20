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    «Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»

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    «Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»

    «Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»

    Переговоры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» не принесли никаких результатов. Об этом говорится в официальном заявлении российского холдинга.

    Отмечается, что в результате «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом», передает ТАСС.

    «Нафтогаз» прокомментировал заявление «Газпрома» на своей странице в Facebook. По мнению украинской стороны, отправки документов недостаточно для расторжения контрактов. В одностороннем порядке это сделать невозможно, уверены в «Нафтогазе».

    Из сообщения «Нафтогаза»: «Они действуют и заканчиваются вместе в 2019 году. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража».

    Наш найбільший боржник знову грає в гру «poker face». Надіслати документи — недостатньо «для розірвання». Чекаємо на…

    Опубликовано Нафтогаз України — Naftogaz 20 апреля 2018 г.


    В конце марта стало известно, что «Газпром» и «Нафтогаз» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит.

    смотреть«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    Напомним, что «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.

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