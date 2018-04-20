Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

Шведский диджей Тим Берглинг, более известный под псевдонимом Avicii, скончался в Маскате, столице Омана, в возрасте 28 лет. Об этом сообщил представитель диджея.
Причина смерти Берлинга пока не известна, передает сайт TMZ.
Представитель диджея: «С глубокой скорбью мы сообщаем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в пятницу, 20 апреля».
По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Его годовой доход составлял около 20 млн долларов. Avicii работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою музыкальную карьеру он успел выпустить 4 полноформатных альбома.
Представитель диджея: «С глубокой скорбью мы сообщаем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в пятницу, 20 апреля».
По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Его годовой доход составлял около 20 млн долларов. Avicii работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою музыкальную карьеру он успел выпустить 4 полноформатных альбома.
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