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    Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

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    Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

    Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

    Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет
  • Фото: Associated Press © 2018, Amy Sussman

    • Шведский диджей Тим Берглинг, более известный под псевдонимом Avicii, скончался в Маскате, столице Омана, в возрасте 28 лет. Об этом сообщил представитель диджея.

    Причина смерти Берлинга пока не известна, передает сайт TMZ.

    Представитель диджея: «С глубокой скорбью мы сообщаем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в пятницу, 20 апреля».

    По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Его годовой доход составлял около 20 млн долларов. Avicii работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою музыкальную карьеру он успел выпустить 4 полноформатных альбома.

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