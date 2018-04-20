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    В Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая. Санкт-Петербург, мигранты, выставки и музеи, Петропавловская крепость, Китай, туризм и путешествия, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая

    В Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая

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    В Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая

    В Петропавловской крепости Петербурга задержали <nobr>гидов-нелегалов</nobr> из Китая

      Трое из восьми китайских экскурсоводов не только не имели лицензии на работу, но и находились в России незаконно.

      Петербургские полицейские присоединились к туристическим группам в Петропавловской крепости. Правда, интересовались они не знаниями экскурсоводов, а их документами.

      На Заячьем острове сегодня прошел миграционный рейд. Проверке подверглись восемь гидов из Поднебесной. Трое из них, как выяснилось, не только проводили экскурсии для своих соотечественников, не имея лицензий, но и находились в стране незаконно. Для них полицейские организовали свою экскурсию по коридорам правоохранительных органов.

      Кроме того, к административной ответственности привлекут и туристические фирмы, пригласившие на работу гидов-нелегалов. За каждого подобного экскурсовода им грозит штраф до миллиона рублей.

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