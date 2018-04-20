В Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая

Трое из восьми китайских экскурсоводов не только не имели лицензии на работу, но и находились в России незаконно.

Петербургские полицейские присоединились к туристическим группам в Петропавловской крепости. Правда, интересовались они не знаниями экскурсоводов, а их документами.



На Заячьем острове сегодня прошел миграционный рейд. Проверке подверглись восемь гидов из Поднебесной. Трое из них, как выяснилось, не только проводили экскурсии для своих соотечественников, не имея лицензий, но и находились в стране незаконно. Для них полицейские организовали свою экскурсию по коридорам правоохранительных органов.



Кроме того, к административной ответственности привлекут и туристические фирмы, пригласившие на работу гидов-нелегалов. За каждого подобного экскурсовода им грозит штраф до миллиона рублей.