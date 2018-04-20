В Петропавловской крепости Петербурга задержали гидов-нелегалов из Китая

Трое из восьми китайских экскурсоводов не только не имели лицензии на работу, но и находились в России незаконно.
Петербургские полицейские присоединились к туристическим группам в Петропавловской крепости. Правда, интересовались они не знаниями экскурсоводов, а их документами.
На Заячьем острове сегодня прошел миграционный рейд. Проверке подверглись восемь гидов из Поднебесной. Трое из них, как выяснилось, не только проводили экскурсии для своих соотечественников, не имея лицензий, но и находились в стране незаконно. Для них полицейские организовали свою экскурсию по коридорам правоохранительных органов.
Кроме того, к административной ответственности привлекут и туристические фирмы, пригласившие на работу гидов-нелегалов. За каждого подобного экскурсовода им грозит штраф до миллиона рублей.
На Заячьем острове сегодня прошел миграционный рейд. Проверке подверглись восемь гидов из Поднебесной. Трое из них, как выяснилось, не только проводили экскурсии для своих соотечественников, не имея лицензий, но и находились в стране незаконно. Для них полицейские организовали свою экскурсию по коридорам правоохранительных органов.
Кроме того, к административной ответственности привлекут и туристические фирмы, пригласившие на работу гидов-нелегалов. За каждого подобного экскурсовода им грозит штраф до миллиона рублей.
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