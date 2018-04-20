Директора Сайменского канала арестовали за миллионные хищения

Евгения Демидова, а также директора
фирмы-подрядчика Михаила Фролова подозревают в хищении средств, выделенных на псевдоремонт навигационного оборудования.
Оперативники ФСБ задержали директора ФГУ «Сайменский канал». Евгения Демидова подозревают в хищении восьми с половиной миллионов рублей. Следователи сочли спорным контракт, который он заключил на ремонт оборудования.
Якобы навигационный знак нуждался в починке, хотя на самом деле этого не требовалось. Кроме того, сумма госконтракта была серьезно завышена.
Наручники на Демидова надели на рабочем месте. Судя по оперативной съемке, в тот момент он вел переговоры с коллегами.
Обыски прошли также в частном доме коммерческого директора компании-подрядчика. Обращались с Михаилом Фроловым оперативники вполне почтительно.
Кроме того, следователи выявили аналогичные случаи хищений. А это еще 9 с половиной миллионов рублей. Сейчас глава Сайменского канала Евгений Демидов находится под стражей. Коммерческий директор строительной фирмы Михаил Фролов отправлен под домашний арест. Решение об аресте принято Приморским районным судом Петербурга, передает 47news.
Якобы навигационный знак нуждался в починке, хотя на самом деле этого не требовалось. Кроме того, сумма госконтракта была серьезно завышена.
Наручники на Демидова надели на рабочем месте. Судя по оперативной съемке, в тот момент он вел переговоры с коллегами.
Обыски прошли также в частном доме коммерческого директора компании-подрядчика. Обращались с Михаилом Фроловым оперативники вполне почтительно.
Кроме того, следователи выявили аналогичные случаи хищений. А это еще 9 с половиной миллионов рублей. Сейчас глава Сайменского канала Евгений Демидов находится под стражей. Коммерческий директор строительной фирмы Михаил Фролов отправлен под домашний арест. Решение об аресте принято Приморским районным судом Петербурга, передает 47news.
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