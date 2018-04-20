Питерский «мост глупости» сделают заметнее для водителей грузовиков

Мост на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, известный своей нетерпимостью к «Газелям», покроют светоотражающей краской.
Сегодня о покрытии моста светоотражающей краской журналистам сообщили в петербургском «Мостотресте». Пока не ясно, покрасят ли переправу целиком или только несущие балки, которые патологически не замечают водители на своем пути.
Но эксплуататоры моста ожидают, что эта процедура поможет открыть глаза владельцам «Газелей». Ведь жертвами бездушной железобетонной конструкции стали 146 грузовых машин.
Причем ряды фургонов продолжают редеть. На этой неделе сразу два автомобиля не протиснулись под сводами. Примечательно, что на одного мост «напал» днем, а на другого ночью.
Но эксплуататоры моста ожидают, что эта процедура поможет открыть глаза владельцам «Газелей». Ведь жертвами бездушной железобетонной конструкции стали 146 грузовых машин.
Причем ряды фургонов продолжают редеть. На этой неделе сразу два автомобиля не протиснулись под сводами. Примечательно, что на одного мост «напал» днем, а на другого ночью.
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