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    Порошенко придумал «наказание» для крымчан с российскими паспортами

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    Порошенко придумал «наказание» для крымчан с российскими паспортами

    Порошенко придумал «наказание» для крымчан с российскими паспортами

    Президент Украины Пётр Порошенко предложил дополнить закон «О гражданстве Украины» положением о возможности лишения украинского гражданства крымчан, получивших российский паспорт.

    В законопроекте, опубликованном на сайте Верховной рады, получение российских паспортов на полуострове называется «противоправными действиями на временно оккупированной территории».

    Новую инициативу Киева прокомментировали в Крыму. Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара отметил, что новость о принятии законопроекта станет радостной для крымчан, сообщает RT.

    Владислав Ганжара: «Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем».

    По мнению парламентария, в целом крымчане и так не считают себя гражданами Украины. Он предположил, что указанная инициатива найдет на полуострове поддержку, так как окончательно разорвет связи с Украиной.

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