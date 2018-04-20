Порошенко придумал «наказание» для крымчан с российскими паспортами

Президент Украины Пётр Порошенко предложил дополнить закон «О гражданстве Украины» положением о возможности лишения украинского гражданства крымчан, получивших российский паспорт.
В законопроекте, опубликованном на сайте Верховной рады, получение российских паспортов на полуострове называется «противоправными действиями на временно оккупированной территории».
Новую инициативу Киева прокомментировали в Крыму. Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара отметил, что новость о принятии законопроекта станет радостной для крымчан, сообщает RT.
Владислав Ганжара: «Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем».
По мнению парламентария, в целом крымчане и так не считают себя гражданами Украины. Он предположил, что указанная инициатива найдет на полуострове поддержку, так как окончательно разорвет связи с Украиной.
Новую инициативу Киева прокомментировали в Крыму. Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара отметил, что новость о принятии законопроекта станет радостной для крымчан, сообщает RT.
Владислав Ганжара: «Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем».
По мнению парламентария, в целом крымчане и так не считают себя гражданами Украины. Он предположил, что указанная инициатива найдет на полуострове поддержку, так как окончательно разорвет связи с Украиной.
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